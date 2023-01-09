Суд визнав винним ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йова Смакоуза в розпалюванні релігійної ворожнечі. Як покарання його оштрафували на 8,5 тисячі гривень.
Зазначається, що священику вручили підозру в грудні 2022 року, коли він з анонімного акаунта опублікував у Facebook повідомлення, яким зацікавилася СБУ. В рішенні суду зазначено, що експертиза виявила в повідомленні ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.
Повідомляється, що священик уклав угоду зі слідством, тому уникнув суворішого покарання. Він визнав себе винним.
У зв'язку із зазначеними умовами суддя Кременецького райсуду Наталія Шульгач 4 січня визнала Смакоуза винним за частиною 1 статті 161 "Розпалювання релігійної ворожнечі" Кримінального кодексу України, призначивши 8,5 тисячі гривень штрафу. Також він повинен заплатити 9 тисяч гривень за проведені експертизи. Вирок поки не набув чинності, тому його ще можна оскаржити.
Обшуки в храмах УПЦ МП - що відомо
З листопада 2022 року правоохоронці провели обшуки в приміщеннях, які належать УПЦ МП. СБУ вже виявила пропагандистську літературу, російські нагороди за "звільнення Криму", триколори та символіку так званих "ЛНР" та "ДНР", російські паспорти, а також готівку та зброю.
Представники УПЦ МП отримували підозри у державній зраді. На цьому тлі в Україні обговорюється припинення діяльності церкви. Крім того, 27 грудня 2022 року Конституційний суд України визнав конституційним закон, зобов'язує УПЦ МП змінити назву, але представники церкви відмовлятися виконувати його.