Священик повинен виплатити майже 18 тисяч гривень.

Суд визнав винним ректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Йова Смакоуза в розпалюванні релігійної ворожнечі. Як покарання його оштрафували на 8,5 тисячі гривень.

Зазначається, що священику вручили підозру в грудні 2022 року, коли він з анонімного акаунта опублікував у Facebook повідомлення, яким зацікавилася СБУ. В рішенні суду зазначено, що експертиза виявила в повідомленні ознаки розпалювання релігійної ворожнечі.

Повідомляється, що священик уклав угоду зі слідством, тому уникнув суворішого покарання. Він визнав себе винним.

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У зв'язку із зазначеними умовами суддя Кременецького райсуду Наталія Шульгач 4 січня визнала Смакоуза винним за частиною 1 статті 161 "Розпалювання релігійної ворожнечі" Кримінального кодексу України, призначивши 8,5 тисячі гривень штрафу. Також він повинен заплатити 9 тисяч гривень за проведені експертизи. Вирок поки не набув чинності, тому його ще можна оскаржити.

Обшуки в храмах УПЦ МП - що відомо

З листопада 2022 року правоохоронці провели обшуки в приміщеннях, які належать УПЦ МП. СБУ вже виявила пропагандистську літературу, російські нагороди за "звільнення Криму", триколори та символіку так званих "ЛНР" та "ДНР", російські паспорти, а також готівку та зброю.

Представники УПЦ МП отримували підозри у державній зраді. На цьому тлі в Україні обговорюється припинення діяльності церкви. Крім того, 27 грудня 2022 року Конституційний суд України визнав конституційним закон, зобов'язує УПЦ МП змінити назву, але представники церкви відмовлятися виконувати його.

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