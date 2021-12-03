У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

Родичі вбитої 6-річної Мирослав Третяк зі Старого Салтова Харківської області не змогли довести бездіяльність держорганів, які повинні були б запобігти злочину, вчиненому 13-річним Богданом Федем.

Про це повідомляє Newsroom.

2 грудня судді розглядали справу за трьома статтями – навмисне вбивство, зґвалтування і сексуальне насильство. На засіданні у четвер було ухвалено відправити неповнолітнього Богдана на три роки у загальноосвітню школу соціальної реабілітації.

Суд постановив стягнути з матері підлітка 7 тисяч гривень (фактично компенсація за поховання дитини). Також сім’я Мирослави вимагала від держави 100 мільйонів гривень моральної компенсації, у цій частині позову суд позивачу відмовив.

Читайте такожЧетверта смерть за місяць: у Харкові на станції метро помер чоловік (фото)"Суд вважає, що ми не довели бездіяльність держорганів, які ігнорували сигнали і не звертали увагу на поведінку підлітка", – розповів у коментарі виданню адвокат Артем Донець.

Рішення суду в останній частині планують оскаржити.

Смерть Мирослави Третяк

28 липня, поліція Харківської області розповсюдила повідомлення про розшук дитини. Про зникнення дівчинки о 19:10 повідомила її мати, розповівши, що дитина пішла гуляти з 13-річним знайомим, який живе неподалік в селищі Старий Салтів.

Дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

У скоєнні злочину підозрювали неповнолітнього, з яким пішла гуляти жертва. Йдеться про підлітка, який живе з мамою по сусідству. За інформацією ЗМІ, 13-річний Богдан Ф. раніше вже перебував у полі зору поліції через жорстоке поводження з тваринами.

Мати загиблої дівчинки Тетяна Третяк розповіла, що дочка з імовірним убивцею знайома з дитинства. Богдан водився з малюками постійно, попри різницю у віці.

У жовтні адвокат родини Мирослави розкрив моторошні деталі розслідування трагедії. Над дівчинкою двічі познущались.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова