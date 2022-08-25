У 2007 році його завербовали російські спецслужби та до лютого 2022 року він допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України.

Експосадовця Секретаріату Кабінету міністрів України засуджено до 12 років ув'язнення за передачу таємної інформації представникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що обвинувачений у 2007 році був завербований представниками ФСБ РФ та до лютого 2022 року допомагав іноземній розвідці у здійсненні підривної діяльності проти України", - мовиться у дописі.

Зауважується, що завдяки займаній посаді він мав доступ до інформації, яка надходить від центральних органів державної влади до уряду. За грошову винагороду він особисто передавав інформацію, у тому числі таємну, представникам ФСБ РФ.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу генпрокурора вироком суду посадовця управління забезпечення контролю Секретаріату Кабінету міністрів України було визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Російскій "кріт" у Кабміні: що відомо про справу зрадника

Нагадаємо, 21 червня Служба безпеки України повідомила про викриття російської агентури, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. В результаті спецоперації в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій ТПП, які передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. за завдання. 2 серпня в Офісі генпрокурора розкрили деталі справи екс-посадовця, звинуваченого у співпраці з ФСБ.