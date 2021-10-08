61-річну потерпілу госпіталізували і вже провели першу операцію - попереду ще одна та тривале лікування.

У Львові паркан ледь не вбив жінку, що гуляла з маленькими дітьми у центральному парку культури. Вони йшли якраз біля розважальної зони "Парк динозаврів", як на жінку впала одна із секцій 2-метрової огорожі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Свідки викликали "швидку" - 61-річну потерпілу госпіталізували і вже провели першу операцію. Медики кажуть, що в неї розтрощена нога та зламана ключиця. Попереду - ще одна операція та тривале лікування.

Читайте такожУ Львові 21-річний чоловік до смерті побив перехожогоПрацівники парку, де впав паркан, виправдовуються. Мовляв, це сталося через сильний вітер - огорожа не витримала поривів. Після інциденту парк зачинили до кінця дня для відвідувачів.

Хто мав відповідати за стан паркану та чи дійсно його повалив вітер - з'ясовують журналісти.

Як вже повідомляв УНІАН, цьогоріч у Львові лікарі врятували чоловіка, який випав з вікна п'ятого поверху - у нього діагностували перелом хребта, розрив селезінки та травму грудної клітини з розвитком пневмотораксу.

Автор: Станіслав Кожемякін