Чоловіка взяли під варту без права на заставу.

На Донеччині заарештували 29-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 3-річної дитини своєї співмешканки.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

"24 січня 2022 року чоловік перебував вдома зі своєю співмешканкою та трьома малолітніми дітьми. Близько 22:00 він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження був особою з інвалідністю та не міг самостійно рухатись, та став примушувати його ходити. Під час таких "занять" дитина стала плакати, після чого підозрюваний побив її руками по всьому тілу, спричинивши чисельні тілесні ушкодження, від яких хлопчик помер", - йдеться в повідомленні.

Рано вранці вітчим поклав тіло малюка в сумку, відніс до покинутої ділянки садового товариства, розташованого за 2 кілометри від будинку, де закопав. 2 лютого 2022 року про зникнення одного з онуків правоохоронцям повідомила бабуся. Судово-медична експертиза встановила, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.

Тепер Мар'їнський районний суд Донецької області обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Досудове розслідування триває.

Вбивство 3-річного хлопчика на Донеччині: що відомо

Раніше УНІАН писав, що 29-річному жителю міста Курахове повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, вночі він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатись, і став примушувати його ходити. Дитина почала плакати, після чого підозрюваний забив її до смерті, а тіло прикопав.

Читайте такожВ Одесі хлопчик втратив ноги через обмороження: "пішов з дому, ще коли були морози"Загалом у родини було п'ять дітей від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті. Хлопчик, якого вбили, мав інвалідність та не ходив. Правоохоронці кажуть, що після зникнення дитини матір плуталася у свідченнях щодо осіб, яким вона нібито її віддала. Оперативники перевірили всі версії, однак жодна не підтвердилася.

Сам вітчим зрештою показав, де лежить тіло, проте спочатку стверджував, що хлопчик помер внаслідок захворювання, а він його нібито тільки поховав.

Раніше чоловік уже був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків, а на момент скоєння злочину відбував умовний термін.

Матір вбитої дитини вже притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Тепер вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

Ані мама, ані вітчим не працюють, обидва вживають наркотики. За словами бабусі, батьки й раніше жорстоко поводилися з малюками.

Вас також можуть зацікавити новини: