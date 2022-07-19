У поширеній правопорушниками інформації висловлювалось схвальне ставлення до дій російських окупантів.

На Донеччині двом чоловікам повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація окупантів.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, з квітня по липень 2022 року двоє мешканців міст Слов’янськ та Покровськ неодноразово розміщували на власних акаунтах у соціальній інтернет-мережі публікації антиукраїнського змісту, тим самим поширюючи їх серед інших користувачів.

У даних матеріалах виправдовувались злочинні дії незаконних формувань так званої "ДНР", які воювали проти Збройних сил України, та прославлялись їх ватажки. Крім того, у поширеній правопорушниками інформації висловлювалось схвальне ставлення до дій російських окупантів і, зокрема, чеченських найманців, які здійснили військове вторгнення на територію України.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловікам повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація окупантів (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі троє зловмисників продавали налаштування до заборонених в Україні російських телеканалів, що пропагують війну та насильство.