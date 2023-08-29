Народний обранець вимагав у підприємця 221 тисячу доларів за надання в оренду державної землі.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід нардепу Анатолію Гуньку, який підозрюється в одержанні хабаря.

Сьогодні суд підтримав позицію прокурорів та відмовив у задоволенні апеляційної скарги Гунька на обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 30 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У САП нагадали, що нардеп використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать держпідприємству академії аграрних наук.

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За такі послуги нардеп попросив від підприємця "винагороду" у 221 тис. доларів - з розрахунку 130 доларів за гектар державної землі.

Гунька затримали через корупцію на початку серпня

Як повідомляв УНІАН, Гунька разом з двома спільниками затримали 8 серпня. Нардепа викрили під час отримання першого траншу хабаря у 85 тисяч доларів за передачу в аренду державної землі, яка належала Національній академії аграрних наук. Наступного дня Гуньку оголосили про підозру у хабарництві.

Ще через день Вищий антикорупційний суд взяв нардепа під варту з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Згодом Гунька виключили з фракції "Слуга народу".

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