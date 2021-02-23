Мати намагалася самостійно допомогти дівчинці, але довелося викликати "швидку".

У Добропіллі Донецької області 15-річна школярка наковталася пігулок, аби не йти на заняття.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Читайте такожРаді пропонують заборонити продаж ліків дітям, аби вберегти їх від суїциду

Мати дівчинки розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки й випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала «швидку».

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.

Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою «спроба самогубства» Кримінального кодексу України.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Дротаверин, яким отруїлися діти, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська