Чоловік багато місяців ховався в покинутих будівлях.

Українські поліцейські затримали військовослужбовця армії Російської Федерації. Житель Московської області довгий час переховувався в покинутих будівлях на території Куп'янського району Харківської області.

"13 березня під час патрулювання селища Куп'янськ-Вузловий наряд батальйону поліції особливого призначення зі складу зведеного загону ГУНП в Луганській області затримав 42-річного чоловіка. При перевірці з'ясувалося, що він військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади Росії", - йдеться у повідомленні поліції Харківської області.

За словами росіянина, після того, як ЗСУ звільнили Куп'янський район, він переховувався в покинутих будівлях.

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Для з'ясування всіх обставин перебування військовослужбовця Росії на території України його доставили в районний відділ поліції.

Звільнення Харківської області від російських окупантів - що відомо

14 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові звільнили більшу частину Харківської області від російських окупантів. 16 вересня 2022 року тодішній керівник Нацполіції ігор Клименко заявив, що на звільнених від росіян територіях України виявили 10 тортур.

20 жовтня 2022 року стало відомо, що бійці ЗСУ звільнили 544 населених пунктів від загарбників, але під тимчасовою окупацією РФ залишалися ще 32 українських населених пункти.

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