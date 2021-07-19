На даний час поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до злочину.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом погрози журналісту у Харківському районі. В ніч з 17 на 18 липня невідомі кинули три пляшки з вогненебезпечною рідиною у двір його домоволодіння у селі Циркуни.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

З відповідною заявою до поліції 18 липня об 11:38 звернувся 35-річний представник інформаційного агентства.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Працівники поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

На даний час поліцейські намагаються встановити осіб, причетних до злочину.

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Автор: Денис Прядко