У поліції у зв’язку з цим прогнозують ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центру міста.

У столиці стався обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу, патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

Про це йдеться у повідомленні в Телеграм-каналі Патрульної поліції Києва.

"Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центральної частини міста", - наголосили в поліції.

За даними Google карти, на проспекті Перемоги вже утворився затор, який тягнеться від метро Святошин.

Нагадаємо, 1 липня під Берестейським шляхопроводом сталася аварія з фурою, завантаженою газоблоками і кількома легковими автомобілями.

За інформацією dtp.kiev.ua, вантажна машина перекинулася і зачепила кілька легкових авто.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації, під час ДТП постраждали та були госпіталізовані з незначними травмами дві людини.

Проблеми з Берестейським шляхопроводом: що було до цього

Влітку 2018 р. Dtp.kiev.ua у Facebook поінформувало, що в Києві на просп. Перемоги «з Берестейського мосту на «Рено» впав шматок бетону, практично відірвавши пасажиру руку». Чоловіка терміново госпіталізували.

Влада Києва запевнила, що такого факту не було, а чоловік отримав травму, оскільки група молодих людей відривала фрагменти підпірної стінки мосту і зверху скидала шматки бетону на проїжджу частину. Один такий фрагмент стінки впав на машину, яка рухалась проїжджою частиною.

У лютому 2020 року «Київавтодор» проводив ремонт однієї з опор зазначеного мосту та його зливостоків.

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Автори: Денис Прядко, Тетяна Поляковська