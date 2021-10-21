Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

У Києві водій мікроавтобуса збив патрульного поліцейського.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Луговій, біля ТРЦ Караван.

"Патрульні стояли в першій смузі руху, оформляючи порушення ПДР. І тут мікроавтобус вирішив об'їхати тягучку правою смугою, не знижуючи швидкості. Пізно помітив поліцейського і збив його", - йдеться в повідомленні.

Співробітника правоохоронних органів із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

В обставинах події розбиралася слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у Дніпрі водій влаштував "сальто" на центральному проспекті. Його небезпечні маневри у центрі міста викликали велику аварію, яка заблокувала рух.

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Автор: Денис Прядко