Обвал стався вночі 2 грудня на шахті "Артем-1". Чоловік опинився під уламками та загинув.

У Кривому Розі під час обвалу на шахті загинув гірник.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

"Про загибель гірника повідомляють з Кривого Рогу. Обвал стався вночі 2 грудня на шахті "Артем-1" (ПП "Світекс"). Під уламками опинився 48-річний прохідник", - розповів Волинець.

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Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Кривому Розі гірника на смерть придавило в шахті навантажувальною машиною. А вибух на шахті в РФ забрав понад десять життів.

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Автор: Антоніна Доломанжи