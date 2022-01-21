Учнів усіх шкіл Львова евакуюють через повідомлення про замінування.
"Сьогодні, 21 січня, знову надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл Львова", - зазначили у прес-службі Львівської міської ради.
За словами керівника управління освіти міськради Лесі Васюти, навчальні заклади діють згідно з протоколом, евакуйовують учнів та повідомляють батьків.
"Ми діємо за протоколом. Класні керівники інформують батьків, дітей евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Приміщення - на поверхах, всередині та ззовні - відповідні служби обстежують на наявність невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів", - розповіла чиновниця.
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення про начебто замінування всіх шкіл у Києві.
Масові "замінування" в Україні
11 січня правоохоронці отримали інформацію про начебто замінування усіх шкіл міста Києва. Тоді за добу їм вдалося перевірити 350 навчальних закладів столиці.
Читайте такожУ Дніпрі з'явилася інформація про вибухівку у школах, але дітей залишили на уроках12 січня до поліції надійшла анонімна інформація про те, що школи міста Черкаси заміновано. Того ж дня правоохоронцям повідомили про замінування всіх шкіл у Львові. Окрім того, в Києві "замінували" чотири станції метрополітену.
18 січня в Києві "мінували" майже 40 шкіл та два суди.
20 січня невідомі "замінували" Офіс президента. Того ж дня в Рівному одночасно "замінували" всі школи міста.
У Черкасах і Миколаєві місцева влада вже ухвалила рішення перевести учнів деяких шкіл на дистанційне навчання через постійні погрози "мінування" навчальних закладів.