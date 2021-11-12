Коли на ньому зайнявся одяг, 87-річний чоловік не зміг самостійно впоратися з вогнем.

У Львові 87-річний чоловік загинув у пожежі під час приготування їжі.

Про це повідомили в обласній поліції, пише ZAXID.NET.

Трагедія сталася 12 листопада близько 15:00 у квартирі на вулиці Широкій в мікрорайоні Левандівка.

Пенсіонер жив сам і готував собі їсти на плиті, коли на ньому зайнявся одяг. Самостійно впоратися з вогнем чоловік не зміг. Він вийшов на сходову клітку, де й помер від опіків.

Поліцейські та рятувальники, приїхавши на виклик, виявили чоловіка вже мертвим. У квартирі пожежі не було.

Попередньо правоохоронці визначили цей інцидент як нещасний випадок.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині живцем згоріла однорічна дитина. А в Одеській області в ДТП за участю двох вантажівок живцем згорів один із водіїв.

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Автор: Катерина Комолова