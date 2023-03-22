На Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.
"Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків – 60-ти, 29-ти та 19-ти років", - зазначив він.
За словами Шайхета, жителі села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і у певну мить автівка вибухнула. Внаслідок вибуху усі троє одразу загинули.
"Нині на місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС. Закликаю, будьте максимально обережні. Якщо виявили вибухонебезпечний предмет, одразу телефонуйте 102", - додав очільник поліції.
Трагедії з боєприпасами
У Подільському районі Києва від вибуху гранати загинув чоловік. Граната детонувала прямо у руках 29-річного чоловіка. Він миттєво загинув.
У Херсонській області чоловік втратив ногу, підірвавшись на російській міні.
На Херсонщині також підірвалися четверо піротехніків. Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.