Чоловіки 60-ти, 29-ти та 19-ти років поїхали полем до лісосмуги збирати дрова.

На Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків – 60-ти, 29-ти та 19-ти років", - зазначив він.

За словами Шайхета, жителі села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і у певну мить автівка вибухнула. Внаслідок вибуху усі троє одразу загинули.

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"Нині на місці працюють вибухотехніки поліції та представники ДСНС. Закликаю, будьте максимально обережні. Якщо виявили вибухонебезпечний предмет, одразу телефонуйте 102", - додав очільник поліції.

Трагедії з боєприпасами

У Подільському районі Києва від вибуху гранати загинув чоловік. Граната детонувала прямо у руках 29-річного чоловіка. Він миттєво загинув.

У Херсонській області чоловік втратив ногу, підірвавшись на російській міні.

На Херсонщині також підірвалися четверо піротехніків. Спеціалісти-вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.

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