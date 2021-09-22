Протягом доби підозрюваного затримали в одному з торгово-розважальних центрів.

У столичному метро затримали іноземця, який накинувся на жінку та погрожував пасажирам пневматичним пістолетом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

До чергового поліцейського на станції метро "Кловська" звернулась жінка, яка повідомила, що невідомий нецензурно висловлювався, вдарив заявницю в обличчя та розмахував предметом, схожим на пістолет.

За допомогою камер відеоспостереження поліцейським вдалося встановити маршрут руху ймовірного підозрюваного та його особу. Ним виявився громадянин іншої держави, 1989 року народження.

Протягом доби підозрюваного затримали в одному з торгово-розважальних центрів. Потерпілу направлено на проходження судово-медичної експертизи.

Під час обшуків у помешканні чоловіка силовики вилучили пневматичний пістолет, який направили на експертне дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 – хуліганство, Кримінального кодексу України.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі у Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка голий чоловік сидів біля "Вічного вогню" та лаявся на перехожих.

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Автор: Денис Прядко