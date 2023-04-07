Займання сталося на очах у патрульних, які кинулися гасити вогонь.

В Одесі під час руху спалахнув автобус із пасажирами.

Про це повідомляє прес-служба Управління патрульної поліції в Одеській області. "На вулиці Миколаївська дорога під час руху загорівся рейсовий автобус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що свідками займання стали троє патрульних, які їхали позаду.

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"Вони зупинилися, дістали із багажника службового авто вогнегасник та кинулися гасити вогонь. Щоб мінімізувати ризики повторного займання, поліцейські викликали рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Також патрульні евакуювали людей та обмежили рух транспорту поблизу місця загорання.

Люди не постраждали.

Як уточнили журналістам у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, загорання автобуса сталося на площі 10 кв. м.

Інші надзвичайні події в Одесі

20 березня в Одесі таксист одного із сервісів оскандалився пропагандистськими заявами про "нацистів-фашистів" в Україні та "американські ракети", які летять на мирні міста. Відео з проросійським водієм записала його пасажирка та опублікувала в соцмережах. Дівчина повідомила, що лише попросила вимкнути російську музику, але натомість отримала порцію пропагандистської маячні.

А 13 березня у місті двоє людей загинули, впавши з 14-го поверху житлового будинку.

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