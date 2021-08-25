Банду могли "кришувати" одеські поліцейські, вважають у прокуратурі.

В Одесі за наркоторгівлю затримані чотири особи, які залучали до "бізнесу" дітей.

Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, викрито угруповання, яке спеціалізувалося на розповсюдженні наркотиків через Інтернет.

Встановлено, що злочинна група, під керівництвом громадянина Азербайджанської Республіки, систематично займалася збутом наркотичних засобів і психотропних речовин на території Одеси, в тому числі залучаючи до протиправної діяльності неповнолітніх.

"Ділки діяли за налагодженою схемою. Так, спільники отримували замовлення через месенджери в мережі Інтернет, а продавали "товар" методом так званих "закладок" або з рук в руки", – розповіли в прес-службі.

Гроші за наркотики покупці перераховували на банківські картки або особисто передавали безпосередньо в руки фігурантів.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях зловмисників, в ході яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, наркотичні засоби та психотропні речовини, ваги та ZIP-пакети, які використовувалися для фасування наркотиків.

Крім того, перевіряється причетність правоохоронців одного з одеських підрозділів поліції до "кришування" діяльності цієї злочинної групи, а також у вживанні заборонених речовин.

За клопотанням Одеської обласної прокуратури суд взяв під варту організатора та 3 членів злочинної групи, які налагодили в Одесі розповсюдження амфетаміну, метадону та канабісу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Розслідування здійснюють співробітники УСБУ в Одеській області.

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Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк