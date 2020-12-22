Зловмисники видавали невідомим особам шоломи, бронежилети та інше майно.

В Одеській області судитимуть двох військовослужбовців, через недбалість яких зі складу військової частини пропало майно на 716 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Спеціалізованої прокуратурі у військовій і оборонній сфері Південного регіону України, під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Одеського гарнізону минулого тижня в суд направлено обвинувальний висновок стосовно двох військовослужбовців.

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Зокрема, начальника речової і продовольчої служби тилу військової частини і колишнього начальника речового складу військової частини обвинувачують у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). За даними слідства, військовослужбовці, перебуваючи на зазначених посадах, не забезпечили облік і не організували належне зберігання майна, що надходить до військової частини. Крім того, вони не проводили кількісного і якісного обліку матеріальних засобів, що перебувають на складі частини, в тому числі, не вносили даних до книги обліку майна. При цьому вони без обліку видали майно невстановленим поки що особам.

В результаті зникли 61 бронежилет, 159 кевларових шоломів, 169 рюкзаків і 171 чохол до кулезахисних шоломів.

«Тим самим державі в особі військової частини завдано збитків на загальну суму понад 716 тис. грн», - повідомили в прес-службі.

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Автор: Лариса Козова