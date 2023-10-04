Вона працювала у кількох регіонах України.

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала агентурну мережу Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ), яка діяла у Харківській та Житомирській областях. У результаті спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки, серед яких - громадянин РФ, повідомляє СБУ.

За даними слідства, ворожі агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів. Також вони приховано відслідковували дані про повітряні атаки РФ на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до ГРУ "звіти" про можливі "прильоти".

Усі дані російські поплічники передавали своєму керівникові, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського ГРУ. Отримані дані він переправляв своєму "куратору" - кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ.

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Передані агентурою дані ворог планував використати для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах.

Українська контррозвідка затримала російських агентів у їхніх помешканнях. Йдеться про місцевих жителів, які неодноразово виїжджали до РФ ще до початку повномасштабного вторгнення та були там завербовані.

За даними СБУ, після 24 лютого 2022 року російська розвідка "активувала" своїх агентів і перейшла з ними на регулярні "сеанси" зв’язку через месенджер.

Наразі слідчі повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, а суд заарештував їх. Усім загрожує довічне позбавлення волі.

Останні затримання поплічників РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Служба безпеки України викрила чергову чиновницю, яка однією із перших підтримала окупантів та добровільно пішла на співпрацю з ними під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонської області. Йдеться про колишню завідувачку одного з місцевих відділів ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики хвороб".

Крім того, в Одесі правоохоронці викрили колаборантку, яка у соцмережах закликала Кремль вбивати переселенців та бомбити підрозділ української спецслужби, коли фахівці фіксували наслідки ворожої атаки.

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