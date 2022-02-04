Немовляті всього 20 днів.

В Одеській області з родини забрали немовля з недобором ваги.

Про це повідомляє "7 канал" у Telegram.

Працівники соціальної служби перевіряли умови утримання дитини в селі Ісаєво. У пляшечці для годування вони виявили самогон.

Мати малюка, якому всього 20 днів, розповіла, що горілка була не в пляшечці, а в чашці. За її словами, алкоголь опинився там випадково, а вона була впевнена, що дає малюкові воду.

Читайте такожНа Миколаївщині мати знімала своїх маленьких дітей в порноЗа словами однієї з працівниць соцслужби, дві дитячі суміші були розбавлені горілкою, а одна - холодною водою.

У лікарні кажуть, що дитина поступила до них у незадовільному стані. Зараз малюк важить менше, ніж при народженні.

"За словами самої жінки, син народився від співмешканця, який майже на 50 років її старший. Він прихистив їх з братом ще після інтернату. Сусіди ж подейкують, що саме останній може бути справжнім батьком", - йдеться в повідомленні.

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