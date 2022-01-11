Зловмиснику знайомий допомагав позбутися тіла жертви, зазначили правоохоронці.

В Харківській області правоохоронцям повідомили, що в ставку знайдено тіло, до ніг якого скотчем були примотані шматки асфальту.

Згодом правоохоронці дізналися, що жінку в Харкові на початку грудня минулого року кулаком вбив 50-річний чоловік, а потім втопив тіло, йдеться у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку.

Правоохоронці з’ясували, що вбивство сталося у квартирі, господарем якої є підозрюваний.

"…Компанія знайомих розпивали спиртні напої, виник словесний конфлікт, після чого господар квартири завдав два удари кулаком… в обличчя потерпілій, які виявились смертельними…", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа Харківщині мисливець на полюванні випадково застрелив знайомогоПравоохоронці додали, що зловмисник виніс тіло жертви на балкон і залишив там. Чоловік через тиждень повернувся у квартиру з будівельним мішком й поклав туди тіло.

Потім зловмисник попросив, щоб знайомий допоміг йому доставити тіло до водойми. Біля водойми зловмисник прикріпив до ніг жінки шматки асфальту й скинув тіло у воду.

Чоловіка вже затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ст. 115 Кримінального кодексу).

Раніше стало відомо, що на початку січня в одному із сіл Миколаївської області молода жінка в будинку культури вдарила у живіт п’яного знайомого його ж ножем, оскільки він на дискотеці "проявляв до неї надмірну увагу". Чоловік помер від поранення на місці злочину. Жінку затримали правоохоронці.

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