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У результаті резонансного вбивства в центрі Києва загинув співробітник митниці Владислав Корнієнко.
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Про це у Facebook повідомив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко.
"Корнієнко Владислав Леонідович. Скромна, порядна людина. Сумлінний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани", - повідомив Макаренко.
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Смертельний конфлікт водія і пішохода в центрі Києва: що сталося
- 19 лютого водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер. Зловмисника затримали.
- За інформацією "Київ Оперативний", водій виїхав на зебру, і це призвело до конфлікту з пішоходом, який в той момент переходив дорогу. Через кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри оприлюдненого відео, виявився смертельним.
- 20 лютого суд відправив за грати водія, якого звинувачують у нанесенні смертельних травм пішоходу в центрі Києва.
- Підозрюваний повідомив, що визнає свою провину.
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