Резонансне вбивство в центрі Києва: загиблим виявився співробітник митниці

19 лютого водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер.

У результаті резонансного вбивства в центрі Києва загинув співробітник митниці Владислав Корнієнко. Читайте такожНе поділили дорогу: У Києві водій вбив пішохода на очах у переходячих і втік (відео 18+) Про це у Facebook повідомив колишній голова Державної митної служби України Анатолій Макаренко. "Корнієнко Владислав Леонідович. Скромна, порядна людина. Сумлінний співробітник Київської митниці. Саме його вбили на пішохідному переході 19-го лютого в центрі Києва. Кадри цієї трагедії обійшли всі телеекрани", - повідомив Макаренко. Смертельний конфлікт водія і пішохода в центрі Києва: що сталося 19 лютого водій автомобіля Hyundai під час раптової сварки на дорозі два рази вдарив пішохода і той помер. Зловмисника затримали.

За інформацією "Київ Оперативний", водій виїхав на зебру, і це призвело до конфлікту з пішоходом, який в той момент переходив дорогу. Через кілька секунд після короткої словесної перепалки водій вийшов з салону і двічі вдарив опонента. Другий удар, як свідчать кадри оприлюдненого відео, виявився смертельним.

20 лютого суд відправив за грати водія, якого звинувачують у нанесенні смертельних травм пішоходу в центрі Києва.

Підозрюваний повідомив, що визнає свою провину. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Лиманська

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