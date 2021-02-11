Дорослі, що проходили повз, ніяк не відреагували на витівку школярів.

У Миколаєві підлітки каталися на самокатах на плитах Вічного вогню посеред меморіального комплексу загиблим під час Другої світової війни в сквері імені 68-ми десантників в центрі міста.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу МАРТ.

Спочатку вони сиділи на плитах братської могили і курили. А після цього почали кататися на самокатах - прямо на пам'ятній стелі і на плитах, де розташований Вічний вогонь.

Дорослі, що проходили повз, ніяк не відреагували на витівку школярів. У діях підлітків не побачили нічого поганого також і деякі користувачі мережі:

"Постійно на проспекті Перемоги в Києві, навпроти цирку, такі підлітки катаються на подібних комплексах. І це нормально. Будь я полеглим дідом, я б радів, що мої правнуки катаються поруч і радіють життю. Як приклад ненормальності, можу навести приклад, коли підлітки влаштовують стриптиз, або справляють нужду, як в Росії".

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Автор: УНІАН