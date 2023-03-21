На Одещині чоловік впав у вузький колодязь та загинув / фото ДСНС

У селі Маяки на Одещині тривають роботи з підйому загиблого чоловіка, який впав у 18-метровий колодязь. Про це журналістам повідомила керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Вона нагадала, що повідомлення про те, що чоловік, 1993 р. н. впав у вузький глибокий колодязь, надійшло до служби "101" 20 березня. Зокрема, з’ясувалося, що людина впала у колодязь глибиною приблизно 18 метрів, а діаметром всього 40 см.

"Деякий час чоловік подавав ознаки життя, а коли перестав, у колодязь був спущений спеціальний дрон. За допомогою цього обладнання було з’ясовано, що людина вже непритомна", - розповіла Мартиненко.

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За її словами, всю ніч тривали рятувальні роботи, які проводяться за допомогою різною техніки, в тому числі екскаваторів. Станом на 9:00 відповідні роботи задля вилучення тіла все ще тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють, яким чином людина опинилась у вузькій трубі. Очевидці розповіли правоохоронцям: бачили, що в тому місці стоїть чоловік, а потім раптово зникає.

Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023

Трагедія на Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в селі Маяки на Одещині чоловік впав у трубу 18-метрового колодязя, діаметр якого всього 40 см.

За допомогою екскаваторів рятувальники розкопували колодязь, а під'ємним краном - фіксували бетонні стінні кільця колодязя.

На жаль, попри роботу рятувальників, постраждалий громадянин загинув. 

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