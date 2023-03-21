Чоловік впав у 18-метровий колодязь ще вчора. Попри старання рятувальників він загинув.

У селі Маяки на Одещині тривають роботи з підйому загиблого чоловіка, який впав у 18-метровий колодязь. Про це журналістам повідомила керівник прес-служби Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко.

Вона нагадала, що повідомлення про те, що чоловік, 1993 р. н. впав у вузький глибокий колодязь, надійшло до служби "101" 20 березня. Зокрема, з’ясувалося, що людина впала у колодязь глибиною приблизно 18 метрів, а діаметром всього 40 см.

"Деякий час чоловік подавав ознаки життя, а коли перестав, у колодязь був спущений спеціальний дрон. За допомогою цього обладнання було з’ясовано, що людина вже непритомна", - розповіла Мартиненко.

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За її словами, всю ніч тривали рятувальні роботи, які проводяться за допомогою різною техніки, в тому числі екскаваторів. Станом на 9:00 відповідні роботи задля вилучення тіла все ще тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють, яким чином людина опинилась у вузькій трубі. Очевидці розповіли правоохоронцям: бачили, що в тому місці стоїть чоловік, а потім раптово зникає.

Трагедія на Одещині: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в селі Маяки на Одещині чоловік впав у трубу 18-метрового колодязя, діаметр якого всього 40 см.

За допомогою екскаваторів рятувальники розкопували колодязь, а під'ємним краном - фіксували бетонні стінні кільця колодязя.

На жаль, попри роботу рятувальників, постраждалий громадянин загинув.

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