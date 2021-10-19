Хлопчик погрожує навіть вчительці, він б'є дітей, проте ніхто не може його вгамувати.

В Полтаві учень ліцею №6 "тероризує" учнів та вчителів. П'ятикласник залякує дітей, носить з собою ніж та цигарки, а нещодавно він кинув у голову дівчинки свинець. Ніхто не може вгамувати учня, а батьки його однокласників вирішили не пускати своїх дітей до навчального закладу.

Про це голова батьківського комітету полтавського ліцею розповіла виданню "Полтавщина". Джерело інформації не хоче розкривати свою особистість, бо боїться помсти від батьків агресивного хлопця.

За словами голови батьківського комітету, п'ятикласник вже залякав учнів ліцею. Хлопець нібито приносить до навчального закладу ніж наркотики, цигарки та газовий балончик. Зовсім недавно він, як каже джерело, травмував однокласницю - жбурнув їй у голову шматок свинцю. Дівчинка отримала струс мозку.

Учень ліцею не слухається навіть директора, педагогічний колектив ніяк не може вплинути на хлопчика. Батьки інших дітей обурені поведінкою п'ятикласника та бояться за безпеку у ліцеї.

Читайте такожБез пульсу та дихання: у Полтавській області підліток отруївся алкоголем"Сьогодні ми вирішили, що наш клас не прийде до школи, це 33 учні. Річ у тому, що ми не хочемо наражати на небезпеку наших дітей... Цей хлопець носить із собою ніж, газовий балончик, наркотики та цигарки. Він залякує, б’є інших учнів, краде їх речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці: "Я знаю, де ти живеш, ходи та озирайся", - розповіла голова батьківського комітету.

Учня могли не брати до п'ятого класу через його "нульовий" рівень знань. Спочатку ліцей відмовив хлопчику у навчанні, проте його матір поскаржилася в управління освіти і дитину все ж перевели до наступного класу.

За словами голови батьківського комітету, дії хлопця схвалюють його батьки. Учня бояться у ліцеї, адже він нібито є сином чоловіка, який входить до кримінального угрупування.

Обурені батьки дітей, яких залякує хлопчик, неодноразово зверталися до поліції. Проте правоохоронці так і не змогли вгамувати учня. Тепер дорослі просять управління освіти перевести п'ятикласника в інший навчальний заклад. Якщо і там не допоможуть, батьки будуть писати у Міністерство освіти.

Читайте такожМобільний телефон вибухнув на онлайн-уроці та вбив п'ятикласникаЯк повідомило видання, поліція Полтави вже склала на батьків хлопця вісім адмінпротоколів, їх можуть позбавити прав на виховання дитини. Тепер проблему вирішує соцслужба, справа дійде до суду.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі вчителька забрала телефон у школяра, а він її побив. "Всі руки, грудна клітка, живіт покриті синцями та гематомами, якби я не знала, я б ні за що не повірила, що такі каліцтва могла завдати дитина", – зазначила донька постраждалої.

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Автор: Поліна Кузенко