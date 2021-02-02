Жертвою ґвалтівника стала 22-річна дівчина, яка пізно ввечері поверталася додому.

У Харкові затримали ґвалтівника, який у 2020 році напав на дівчину.

Читайте такожУ Маріуполі 23-річний чоловік зґвалтував неповнолітньогоПро це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Андрій Рубель у Facebook.

Так, вночі харківські оперативники затримали чоловіка, який жорстоко побив і зґвалтував дівчину у листопаді минулого року.

"Пізно ввечері, погрожуючи пістолетом, цей чоловік знущався з жінки. Сьогодні з нею все гаразд. Вона поновлюється після пережитого жахіття. І навіть знайшла сили прийти до відділу поліції, щоб упізнати свого ката", - написав Рубель.

У відділі комунікації поліції Харківської області повідомили, що жертвою ґвалтівника стала 22-річна дівчина, яка пізно ввечері поверталася додому.

"Біля будинку по вулиці Панасівській до неї несподівано наблизився чоловік, вдарив кілька разів по голові та відтягнув до паркану вагонобудівного заводу. Погрожуючи пістолетом, він роздягнув дівчину та зґвалтував. При цьому він постійно наносив їй удари пістолетом, бив обличчям об стіну, знущався", - повідомляють у поліції.

Щоб дівчина не змогла покликати на допомогу, ґвалтівник пригрозив її застрелити і відібрав мобільний телефон. Коли від чергового удару по голові вона знепритомніла, зловмисник втік з місця скоєння злочину.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН