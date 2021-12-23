Школяр намагався помститися своєму супернику через нерозділене кохання.

У курортному місті Бердянськ Запорізької області поліцейські в середу, 22 грудня, викрили підлітка, який у змові з російським хакером кілька днів "мінував" навчальні заклади місто.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, ним виявився учень дев'ятого класу однієї з місцевих шкіл.

Правоохоронці встановили, що 15-річний підліток через нерозділене кохання намагався помститися своєму супернику.

Читайте такожНа популярному українському курорті п'яний депутат збив пішохода й намагався втекти з місця ДТП (фото, відео) "Для цього він скористався послугами свого віртуального друга, хакера з РФ. Саме він надсилав листи з погрозами до адміністрації закладів від імені суперника. "Мінер" вимагав заплатити йому 100 тисяч гривень в обмін на невчинення вибухів", – йдеться в повідомленні.

За результатами обстеження приміщень закладів та прилеглих територій на предмет виявлення вибухових речовин, правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування неправдиве. Наразі вирішується питання про притягнення підлітка та його батьків до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Також перевіряється факт причетності громадянина РФ до скоєння інших аналогічних злочинів на території регіону.

Раніше схожий інцидент стався в Харкові. В обласному центрі невідомий "замінував" шість шкіл. На місці працювали вибухотехніки, кінологи та рятувальники.

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