В Одеському торговому центрі співробітники охоронного агентства "Зевс" познущалися над чоловіком, якого вони запідозрили у крадіжці.
Про це повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса".
"Опублікуйте, будь ласка, анонімно. Дана подія відбувається в магазині "Таврія-В" в "Афінах". Просто шок, куди дивиться адміністрація магазину. Нелюдяність охорони. Начебто, чоловік зайшов зі своїм товаром в магазин без чека, і не зміг цього довести", - написали очевидці.
Охоронці завели чоловіка у внутрішній кабінет торгового центру "Афіни", де змусили вмитися зеленкою.
"Вмивайся, бл*дь! Давай, вмивайся!», - матом пригрозив один з охоронців.
Читайте такожУ Дніпрі чоловік вдарив ножем охоронця ТРЦ
Після цього один з представників фірми вдарив його. При цьому їм також допомагав невідомий чоловік у цивільному.
В охоронній компанії ТСН.uа відмовилися надати коментар, але пообіцяли опублікувати інформацію у своїх соцмережах.
В адміністрації "Таврії-В" ТСН.uа заявили, що інцидент нібито стався давно, і їх працівників там ніби як не було.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті
- У Києві біля супермаркету сталася масова бійка (відео)
- У Житомирі охоронці магазину побили чоловіка, який зайшов туди погрітися (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram