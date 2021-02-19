Як стверджують очевидці, чоловік зайшов зі своїм товаром в магазин і нібито не зміг цього довести.

В Одеському торговому центрі співробітники охоронного агентства "Зевс" познущалися над чоловіком, якого вони запідозрили у крадіжці.

Про це повідомили в телеграм-каналі "Підслухано Одеса".

"Опублікуйте, будь ласка, анонімно. Дана подія відбувається в магазині "Таврія-В" в "Афінах". Просто шок, куди дивиться адміністрація магазину. Нелюдяність охорони. Начебто, чоловік зайшов зі своїм товаром в магазин без чека, і не зміг цього довести", - написали очевидці.

Охоронці завели чоловіка у внутрішній кабінет торгового центру "Афіни", де змусили вмитися зеленкою.

"Вмивайся, бл*дь! Давай, вмивайся!», - матом пригрозив один з охоронців.

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Після цього один з представників фірми вдарив його. При цьому їм також допомагав невідомий чоловік у цивільному.

В охоронній компанії ТСН.uа відмовилися надати коментар, але пообіцяли опублікувати інформацію у своїх соцмережах.

В адміністрації "Таврії-В" ТСН.uа заявили, що інцидент нібито стався давно, і їх працівників там ніби як не було.

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Автор: УНІАН