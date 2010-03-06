У Харкові затримали підозрюваного у крадіжці люків

Харків. 6 березня. УНИАН. У Харкові затримали підозрюваного у викраданні люків тепломереж.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

За інформацією ЦГЗ, наприкінці лютого працівники Московського райвідділу міського управління ГУ МВС України в Харківській області затримали безробітного чоловіка 1975 року народження, який скоїв з вересня 2009 року 12 крадіжок люків важкого типу Харківських теплових мереж, чим завдав матеріальних збитків підприємству (вартість люка залежно від модифікації може сягати 1000 грн.).

Як з’ясувалося, підозрюваний вночі витягував люки та на візку вивозив їх у безлюдне місце, кувалдою розбивав на дрібні частини та здавав до пунктів прийому металобрухту під виглядом брухту чорного металу.

Наразі за даним фактом порушено кримінальну справу, затриманий знаходиться під вартою та перевіряється на причетність до скоєння інших злочинів.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 лютого цього року на теплових мережах у двох районах Харкова невідомі зловмисники викрали 58 чавунних кришок люків. За словами директора департаменту комунального господарства Харкова Віктора КІТАНІНА, для комунальників кожен люк масою близько 40 кг коштує 890 грн. без урахування вартості роботи людей і транспортних витрат.