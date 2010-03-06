На Харківщині внаслідок ДТП загинуло п’ятеро осіб

Харків. 6 березня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яка сталася сьогодні в Харківській області, загинуло п’ятеро осіб.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший інспектор з особливих доручень Управлінні ДАІ в Харківській області Григорій ОБОЗНИЙ, трагедія сталася о 8.40 у Печенізькому районі на 15-му кілометрі автошляху Чугуїв – Мартова.

За його словами, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, з’їхав з дороги і врізався в дерево. Водій і чотири пасажири, серед яких три жінки, загинули.

На місці події працює слідча група, причини ДТП встановлюються, повідомив Г.ОБОЗНИЙ.