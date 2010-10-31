Кернес випереджає Авакова на 1,5% - екзит-пол Партії регіонів

Харків. 31 жовтня. УНІАН. За даними екзит-полу, проведеного Партією регіонів у Харкові, лідером виборчих перегонів за посаду Харківського міського голови є кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, результати цього екзит-полу повідомив на прес-конференції сам Г.КЕРНЕС.

Коментуючи представлені результати екзит-полу партії «Єдиний Центр», де перемога віддається кандидату від партії ВО «Батьківщина» Арсену АВАКОВУ, Г.КЕРНЕС наголосив, що не знає, «яким способом робилася ця соціологія».

«Ми також провели свою соціологію, свій екзит-пол, згідно з яким у АВАКОВА 31,9%, у КЕРНЕСА – 33,4%, у АЛЕКСАНДРОВСЬКОЇ – 16,2%. Не підтримали жодного кандидата 10,1% виборців», - сказав Г.КЕРНЕС.

Він підкреслив, що більше 30% виборців відмовилися взяти участь у екзит-полі, тому статистична похибка може бути значною. «При цьому більше 30% не відповіли, за кого вони проголосували. Відповідно, не можна говорити про статистичну похибку», - зазначив Г.КЕРНЕС.

Він наголосив, що впевнений у своїй перемозі, і до завтра будуть відомі остаточні результати виборів мера Харкова. «Для мене результат екзит-полу є як барометр, але не як остаточний результат. Згідно з моїми припущеннями, різниця між нами буде складати більше 7%», - сказав кандидат.

Г.КЕРНЕС не відкинув можливості проблем при підрахунку голосів. «Якщо під час підрахунку буде виникати багато питань, то ці питання будуть в установленому порядку вирішуватись», - сказав він. При цьому Г.КЕРНЕС наголосив, що вибори пройшли в рамках законодавства, й жоден міжнародний спостерігач не заявив про значні порушення, які б уплинули на результат виборів.