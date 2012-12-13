Янукович підписав указ про призначення Азарова прем’єр-міністром

Київ. 13 грудня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.

Підписання указу відбулося у присутності голови Верховної Ради України Володимира Рибака та М.Азарова, повідомляє прес-служба Президента.

В.Янукович привітав М.Азарова з обранням на посаду прем’єр-міністра.

М.Азаров подякував главі держави за виявлену довіру.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра.

Сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада дала згоду на призначення М.Азарова на цю посаду. За це рішення проголосували 252 народних депутати із 401 зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода». За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.