Добкін привітав Азарова з призначенням прем'єр-міністром

Харків. 12 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав Миколу Азарова з обранням на посаду прем`єр-міністра України.

«Закономірно, що Верховна Рада саме Вам довірила знову очолити уряд, який успішно продовжить масштабну модернізацію Української держави, започатковану Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Впевнений, що Ваша подальша робота на посаді глави уряду принесе нові здобутки нашій державі, покращить життя кожного українця. Міцного Вам здоров’я, творчої наснаги, здійснення усього задуманого», – йдеться у телеграмі М.Добкіна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України. За це рішення проголосували 252 народних депутати із 401 зареєстрованого у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода». За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.

Сьогодні, 13 грудня, Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.