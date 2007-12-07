БЮТ «пресингує» Кернеса на його території

Харків. 7 грудня. УНІАН. Сьогодні активісти Блоку Юлії ТИМОШЕНКО пікетували готель «Національ» (колишній «Інтурист»), який належить секретарю Харківської міськради Геннадію КЕРНЕСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, пікетувальники тримали в руках транспаранти з написами: «Кернес! Не бери від Харкова, все не донесеш!», «Кернес! Нам також тут жити! Не забувай про це!», «Кернес! Поверни все прихватизоване!», «НАЦІОНАЛЬ»не надбання тільки для секретаря міської ради?», «Землю Кернес взяв на півсторічя!».

Активісти БЮТ пояснили журналістам, що вони ставлять вимоги перевірки приватизації об’єктів «НПК-Холдинг», зокрема готелю «Національ».