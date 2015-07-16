Місія ОБСЄ ігнорує заклики України перевірити замасковане озброєння бойовиків - Таран

Як поінформували УНІАН в Управлінні комунікацій та преси Міноборони, керівник групи української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Андрій Таран заявляє, що “ситуація в районі проведення АТО надалі загострюється”.

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"Протягом останніх днів спостерігається накопичення важкого озброєння, воєнної техніки та особового складу незаконних збройних формувань майже вздовж усієї лінії зіткнення, зокрема артилерійські системи великого калібру та реактивних систем залпового вогню. Ці факти свідчать про порушення Мінських домовленостей бойовиками", - зазначається у повідомленні.

Керівництво української сторони СЦКК неодноразово закликало російських представників застосувати свій традиційний вплив на незаконні збройні формування окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДО і ОРЛО) для припинення цих порушень з метою деескалації ситуації, але як стверджує українська сторона, на жаль, ці заклики не дали очікуваного результату і ескалація ситуації триває.

"Свідченням цього є, зокрема, “рекордна” кількість обстрілів, які неможливо було зупинити навіть після численних закликів до представників російської сторони СЦКК", - сказано у повідомленні.

При цьому, у повідомленні сказано, що "доводиться також констатувати, що залишаються без відповідної реакції і заклики української частини СЦКК до представників СММ ОБСЄ з проханням перевірити факти прихованого розташування на території, підконтрольній проросійським сепаратистам, реактивних систем залпового вогню та артилерійських систем, які повинні бути відведеними незаконними збройними формуваннями згідно з Мінськими домовленостями".

З цією метою українська сторона на постійній основі передає місії ОБСЄ відповідну інформацію. "Проте, аналіз звітів СММ ОБСЄ не дозволяє дійти висновку щодо здійснення її перевірки інспекторами. Це, а також недостатня міжнародна реакція на цинічні порушення бойовиками Мінських домовленостей спонукає бойовиків на подальше нехтування своїми зобов’язаннями та загальновизнаними нормами міжнародного права", - заявляють представники української сторони в СЦКК.

Українська сторона вкотре звертає увагу, що про це, зокрема, свідчить цілеспрямоване знищення цивільної промислової інфраструктури України. Бойовики продовжують обстріл Авдіївського коксохімічного заводу, результатом чого стали жертви серед цивільного населення та численні руйнування промислових об’єктів цього стратегічного для металургійної промисловості України підприємства.

Проросійські бойовики продовжують практику ведення артилерійського вогню з позицій, які розташовані в житловому секторі. При цьому вони не зупиняються навіть перед веденням вогню з території шкіл та дитячих садків.

"Так, 13 липня ц.р. мінометна батарея бойовиків ОРДО вела вогонь по позиціях ЗС України з території школи у н.п. Зайцево (північна околиця міста Горлівка). Метою цих провокаційних обстрілів було примусити сили АТО відкрити вогонь у відповідь, що дозволило б сепаратистам та представникам російських ЗМІ звинуватити українську сторону в обстрілах житлових кварталів", - йдеться у повідомленні.

Такі факти є ще одним доказом того, що бойовики використовують тактику терористів, а самі, так звані “ДНР” та “ЛНР” є терористичними організаціями. "Немає сумнівів, що за ці та інші військові злочини їхні самопроголошені лідери та ті, хто надихає, фінансує та озброює проросійських сепаратистів, рано чи пізно відповідатимуть у міжнародних судових інституціях", - наголошується у повідомленні.

Українська сторона в СЦКК переконана, що тривожна ситуація, яка складається зараз вздовж лінії розмежування в зоні АТО, свідчить про те, що саме зараз настав час для світової спільноти сказати своє рішуче “Ні” намірам бойовиків та їх російських покровителів і надалі попирати будь-які норми міжнародного права. "Саме в цьому контексті ми розраховуємо на більш активну роль такої впливової міжнародної організації, як ОБСЄ", - резюмується у повідомленні.