Під час саміту ЄС питання "Мінська-2" розглянуть на "неформальній дискусії": Меркель і Олланд дадуть свою оцінку - Туск
Президент Європейської Ради Дональд Туск говорить, що під час саміту Європейського Союзу відбудеться обговорення виконання Мінських домовленостей, які спрямовані на встановлення миру на сході України.
Про це він сказав перед початком саміту, який пройде 28-29 червня в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.
«Ангела Меркель (канцлер Німеччини) і Франсуа Олланд (президент Франції) проінформують нас про їхню оцінку виконання Мінських домовленостей», - зазначив Туск.
Як відомо УНІАН, для розгляду цього питання запланована «неформальна дискусія».
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За його словами, на порядку денному саміту, окрім Brexit, будуть розглянуті питання міграційної кризи, відносин з НАТО.
«Столтенберг (Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО) буде нашим гостем ввечері, Федеріка Могеріні (високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки) представить глобальну стратегію», - деталізував порядок денний президент Європейської Ради.