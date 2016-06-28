Під час саміту ЄС питання "Мінська-2" розглянуть на "неформальній дискусії": Меркель і Олланд дадуть свою оцінку - Туск

Про це він сказав перед початком саміту, який пройде 28-29 червня в Брюсселі, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ангела Меркель (канцлер Німеччини) і Франсуа Олланд (президент Франції) проінформують нас про їхню оцінку виконання Мінських домовленостей», - зазначив Туск.

Як відомо УНІАН, для розгляду цього питання запланована «неформальна дискусія».

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За його словами, на порядку денному саміту, окрім Brexit, будуть розглянуті питання міграційної кризи, відносин з НАТО.

«Столтенберг (Єнс Столтенберг – генеральний секретар НАТО) буде нашим гостем ввечері, Федеріка Могеріні (високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки) представить глобальну стратегію», - деталізував порядок денний президент Європейської Ради.