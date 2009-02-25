Тимошенко заявляє, що гривня падає задля введення надзвичайного стану

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає неприпустимою кредитну політику Національного банку України, а також політику з формування облікової ставки НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на засіданні уряду, коментуючи заяву автоперевізників про неможливість повернення кредитів.

«Сьогодні всі країни світу знизили облікову ставку національного банку навіть до нуля, але, на жаль, сьогодні політика, яка здійснюється в Україні щодо ставок вартості кредитів, неприпустима», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, така політика Нацбанку унеможливлює отримання кредитних коштів. «А потім ті ж політики, які все це влаштували, виходять на канали телебачення і критикують падіння виробництва. Я думаю, що так не повинна працювати банківська система України», - додала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила, що падіння національної валюти було свідомим і політичним механізмом для створення грунту з введення надзвичайного стану в країні.

Довідка УНІАН. Облікова ставка НБУ з квітня 2008 року встановлена на рівні 12% річних.

У листопаді минулого року прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявляла про необхідність зниження облікової ставки НБУ з 12% до 8%.

26 листопада 2008 року перший заступник глави Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що Національний банк України вважає недоцільним зниження рівня облікової ставки. «Економічних передумов для цього немає», - сказав він.

У НБУ вважають, що при формуванні облікової ставки має враховуватися рівень інфляції, який зараз достатньо високий. Крім того, О.ШАПОВАЛОВ зазначив, що на сьогоднішній день облікова ставка не відображає реальної вартості грошей, а Нацбанк проводить рефінансування за середньою ставкою 16,5%.

Водночас, представники асоціацій і об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого 2009 року безстрокового Всеукраїнського страйку, щоб привернути увагу влади до проблем в галузі вантажних автоперевезень.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переказ валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час, коли було взято кредит, пролонгації кредитних договорів на більший термін тощо.