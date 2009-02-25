Експерти коментують заклик Кравчука до Ющенка

Політичні експерти переважно підтримують ідею про проведення дострокових президентських виборів в Україні.

Про це вони заявили, коментуючи доцільність та перспективи дострокових виборів Президента України, за які вчора висловився перший Президент України Леонід КРАВЧУК.

Зокрема, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА наголошує, що дострокові президентські вибори, на його думку, зараз не на часі. Залишилося всього 9 місяців до строкових виборів голови держави. І для країни краще, щоб вони відбулися за графіком. "До того ж немає серйозних підстав, щоб йти на дострокові вибори. Тому що, все рівно, не збалансована система, діє дуалізм між урядом і інститутом президентства", - відзначив експерт.

За словами В.БАЛИ, він дуже сумнівається що Віктор ЮЩЕНКО може добровільно піти у відставку, незважаючи на публічні пропозиції групи "Єдиного центру" про проведення одночасно дочасних президентських і парламентських виборів.

На переконання експерта, зараз потрібно віддати більше повноважень виконавчій владі, зокрема Кабінету Міністрів, щоб у нього був той інструментарій, який би дозволив втілювати антикризову програму. "Переформатування повноважень на користь Кабміну, який є колегіальним органом і здатен вирішувати нагальні проблеми, було б набагато доречнішим дострокових президентських виборів. А вже після виборів у 2010 році можна було б говорити про конституційні зміни", - вважає В.БАЛА.

Водночас, директор PR-групи «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ зазначає, що питання дострокових виборів Президента видається йому цілком логічним. "Зайве нагадувати, що для виконання своїх передвиборчих обіцянок В.ЮЩЕНКО отримав вже більше чотирьох років. У нього було достатньо часу довести свої менеджерські якості. Оскільки з останніми все зрозуміло, відкладення перевиборів перетворюється на марнування часу", - сказав експерт.

За його словами, "говорити про президентські шанси для В.ЮЩЕНКА – це з розряду фантастики. Довіра до жодного попередника Віктора Андрійовича не була такою мізерною. Леонід КРАВЧУК прийняв для себе непросте рішення – пішов на дострокові вибори, які він програв. Але Л.КРАВЧУК переміг в головному – він показав себе не політиком, а державним діячем".

Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ вважає, що у В.ЮЩЕНКА "ще є можливість залишити по собі в історії позитивний слід. Зрештою, початок його президентства починався на мажорній ноті. Гадаю, що він може гідно піти. В іншому разі гарної "фініта ля комедії" не буде – адже він ризикує стати українським Ніксоном – президентом, проти якого було розпочато процедуру імпічменту. Щоправда, сам Ніксон тоді чекати не став – добровільно склав із себе повноваження".

Президент Центру соціальних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що дострокові вибори справді можуть вирішити проблему ефективної влади. Це єдиний легітимний механізм, що дозволяє без потрясінь вийти на більш збалансований вектор. Але суто формальним шляхом оголосити чи прийняти черговий Указ і таким чином вийти на вибори складно, говорить політолог. Для того, щоб вийти на більше ефективний шлях зміни влади потрібно досягти певного розуміння провідних бізнес-еліт. "Особливість України - це якраз наявність потужного капіталу. Консолідація крупного капіталу - головна передумова успішної поведінки влади", - каже А.ЄРМОЛАЄВ.

За його словами, терміново необхідно визначити наступні параметри: внутрішній фінансовий, податковий клімат; вимоги до держави по захисту і просуванню на зовнішніх ринках; доля валюти і включення в нові системи резервування; напрацювання механізмів взаємо кредитної підтримки і т.д.

А.ЄРМОЛАЄВ зазначає, що "розблокувати патову ситуацію, яка є зараз у парламенті і владі, загалом міг би конституційний договір. Ним можна було б тимчасово призупинити коаліційний механізм формування уряду".

За словами експерта, мета конституційного договору – створення умов для ефективної роботи влади на час гострої кризи. "Його дія, на мою думку, могла б обмежитися одним календарним роком. У цьому документі потрібно закладати параметри і вимоги стосовно подовження політичної реформи для формування більш збалансованого парламенту і єдиною виконавчої влади, реформування місцевого самоврядування і проведення судової реформи із визначенням термінів узгодження і прийняття необхідних законопроектів", - пропонує А.ЄРМОЛАЄВ.

Директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ думає, що вирішити головний конфлікт у владі і припинити суперечки могли б дострокові президентські вибори. Це дало б можливість державі зосередитись на якісь спільній роботі. Але такі дострокові вибори повинні бути спільним рішенням основних політичних сил в парламенті. На думку експерта, посилання на те, що небагато часу залишилося до строкових виборів, безпідставні, тому що ситуація складна. "Відкладати на рік президентські вибори недоречно. Варто було б прискорити процес", - переконаний М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

За згоди Партії регіонів і БЮТ і відповідної політичної волі для подолання певних труднощів це можна було б це зробити, вважає він. За словами М.ПОГРЕБИНСЬКОГО, "юридичні підстави для цього наявні. Механізмом може бути процедура імпічменту Президенту, або ж питання відсторонення від влади В.ЮЩЕНКА могло б постати настільки серйозно, що він був би змушений добровільно піти у відставку. Але це можливо, коли всі підстави для проведення імпічменту підготовлені і процес пішов. Невідворотність такого процесу могла б переконати Віктора Андрійовича піти із посади добровільно".

Директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН зауважує, що останнє засідання Ради національної безпеки та оборони України наочно показало, що Президент В.ЮЩЕНКО "не в змозі здійснювати свою економічну політику. Він здатний тільки блокувати проведення економічної політики уряду. Проте, в умовах кризи, краще проводити помилкову політику, аніж не проводити ніякої. Отже, єдиний вихід з цієї ситуації – позбутися або прем’єра, або Президента".

Нещодавнє голосування у Верховній Раді, ініційоване Партією регіонів, продемонструвало, що легітимного способу відправити уряд у відставку наразі немає, говорить експерт. Таким чином, залишається тільки відхід від справ В.ЮЩЕНКА. За словами В.СТОЯКІНА, є три варіанта відставки В.ЮЩЕНКА: добровільне звільнення посади, імпічмент, скасування «третього туру» виборів 2004 року.

"Навряд чи діючий Президент готовий до першого рішення, - говорить експерт. - Навіть зараз, маючи близько 3% суспільної підтримки, він не соромиться натякати на можливість своєї участі у виборах. Імпічмент утруднений передовсім проблемами із узгодженням між політичними силами переліку причин, достатніх для відставки президента. Отже – залишається судове рішення, яким має бути скасоване неправове рішення Верховного Суду України, згідно з яким було призначено так званий «третій тур» виборів.