Тимошенко передала Ющенку проект Спільної заяви (текст)

На сайті уряду України опубліковано проектСпільної заяви керівництва держави про готовність до співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як зазначає Управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, цей документ затверджений на засіданні уряду, підписаний прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, в.о. міністра фінансів Ігорем УМАНСЬКИМ та переданий на підпис до Секретаріату Президента України та Національного банку України.

СПІЛЬНА ЗАЯВА

Тривале погіршення у світі економічних та фінансових умов продовжує негативно впливати на становище нашої держави. Навіть у сімох найбагатших країнах очікується скорочення економічного зростання на 1,7 відсотка, чого не було з кінця Другої світової війни. Країни, що розвиваються, також відчувають на собі наслідки спаду в індустріалізованих економіках та безпрецедентної глобальної фінансової кризи. Україна ж особливо постраждала через значне зменшення цін на сталь, скасування субсидій на імпортований газ, відсутність доступу до міжнародного ринку капіталу.

Особливе занепокоєння викликає різке погіршення економічних умов у сусідніх державах, деякі з яких вже звернулись за допомогою до МВФ, а інші відчувають дедалі більший тиск на свою національну валюту.

З огляду на подальше уповільнення економічного розвитку ми домовились об’єднати свої зусилля та виконати наш спільний обов’язок із забезпечення захисту українського народу від жахливих наслідків. Нація очікує, що її лідери зможуть звести до мінімуму негативний вплив кризи, але критики та конкуренти намагаються використати момент для зміцнення свого іміджу. Та ми не можемо дозволити передвиборчій політиці поглибити кризу, а тому обіцяємо покласти край нашим чварам.

З самого початку кризи ми діяли рішуче для подолання наслідків кризи. Ми зобов’язалися вжити усіх заходів та отримали підтримку міжнародного співтовариства. Досягнуто домовленість про «стенд-бай» кредит з МВФ і отримання фінансової допомоги від Світового Банку та ЄБРР. Згідно з домовленістю з МВФ, останні події потребують коригування економічної політики, але ми зберігаємо наше тверде зобов’язання відновити впевненість у нашій макроекономічній та фінансовій стабільності. Наша переглянута економічна політика має на меті мінімізувати макроекономічний вплив поточної кризи та створити передумови для відновлення економічного піднесення та поступового зниження інфляції.

У надзвичайних умовах ми хотіли б звернутися до країн ЄС та інших держав світу за фінансовою допомогою. Це дасть нам змогу запровадити свою стратегію врегулювання кризи, яку повністю підтримує МВФ, інші фінансової інституції, та одночасно мінімізувати негативні наслідки для суспільства в цілому. У контексті цієї стратегії ми зобов’язуємось надалі розвивати три ключові сфери: податково-бюджетну політику, яка б відповідала доступному фінансуванню; послідовне запровадження гнучкого обмінного курсу національної валюти, щоб пом’якшити для економіки вплив зовнішніх потрясінь; всеохоплюючу реструктуризацію банківського сектору, спрямовану на відновлення фінансової стабільності. Особливий наголос буде зроблено на прозорій скоординованій діяльності.

Сьогодні ми підтверджуємо нашу готовність діяти разом рішуче для відновлення довіри. Робота попереду не буде легка, але ми віримо в те, що спільні дії допоможуть нам подолати кризу. Закликаємо опозицію приєднатися до нас.