Пауло Коельо проведе в Києві вечірку для обраних читачів (фото)

На Україну прибув Пауло Коельо. Мегапопулярний бразильський письменник планує презентувати нову книгу «Щоденник мага» і взяти участь в заходах, присвячених роковинам Чорнобильської трагедії. На своїй першій зустрічі з читачами в київському книжковому магазині “Буква” Коельо попередив, що багато часу на роздачу автографів приділити не може, тому що мета його перебування в Україні набагато масштабніша. Проте, Коельо погодився відповісти на декілька запитань кореспондента «Нового Регіону»:

- Містер Коельо, чим вам так сподобалася Україна, що ви приїхали сюди вдруге?

Пауло Коельо: Перш за все, я хочу подякувати своїм читачам в Україні. Це – вельми особливе місце для мене.

Протягом свого першого візиту в Україну я відчув якусь незбагненну прихильність до цього місця. Офіційно я тут для участі в конференції, присвяченій роковинам трагедії на Чорнобильській АЕС. Але я вирішив приїхати на п`ять днів раніше цих офіційних подій, щоб мати можливість зустрітися з своїми відданими читачами.

Для мене дуже важливий момент спілкування з читачами, і я чекав його. Підписуватиму свої книги всім охочим і в Києві, і в Одесі, яку я збираюся відвідати.

Цього року я вирішив провести 90 днів в дорозі. Ця подорож – символічна дань початку мого творчого шляху. Я збираюся відвідати ті місця, до яких я прив`язаний з тих або інших причин. Це паломництво, яке почалося 30 березня, включить і «чорнобильську тему».

- Сьогодні у Києві ви проводите вечірку для своїх обраних читачів. Розкажіть про це.

П.К.: Для багатьох, може, буде незвичайним те, що я і організатори мого приїзду до України вирішили провести щось подібне до вечірки, на яку я запрошую двісті чоловік. Це, безумовно, будуть мої читачі і, повірте, було не просто їх вибрати. Заявок приходило дуже багато, але всіх один ресторан (зустріч пройде в одному з центральних ресторанів Києва) не вміщатиме.

Я знаю, що шанувальників моєї творчості набагато більше, і я вдячний Богові за це.

Метою цієї неформальної зустрічі, вірніше її приводом будуть двадцята річниця виходу в світ моєї першої книги – «Паломництво». Саме тоді в 30-річному віці я став писати. Ця книга змінила моє життя, тому що до неї я мріяв стати письменником. Отже всіх чекає свято.

- Говорять, ви збираєтеся написати книгу про Україну. Чи будете ви збирати матеріал для неї протягом цього візиту до Києва і Одеси?

П.К.: Я ніколи не говорив, що збираюся писати цілу книгу про Україну. Коли я вперше побачив Україну і познайомився з нею, то, звичайно, написав декілька заміток про вашу країну.

У своїй новій книзі я згадую Чорнобиль. Моя команда намагається організувати церемонію роздачі автографів саме в Чорнобилі 26 квітня. Але це непроста процедура, яка повинна бути затверджена урядом. Ми залежимо від цього рішення.

І я дуже сподіваюся, що уряд схвалить цю ідею, і я зможу показати всьому світу, що трапилося в Чорнобилі двадцять років тому.

-- Ви зустрічалися особисто з Хосе Луісом Борхесом і Габріелем Гарсіа Маркесом? У вас з ними вочевидь багато спільного!

П.К.: Я завжди мріяв зустрітися з Борхесом, але цього не сталося. Проте я зустрічався з Маркесом, і він дуже м`яко відзивався про мої книги. Він їх хвалив.

- Ви і ваші книги – мегапопулярні. Але існує думка, що ви «письменник для підлітків». Як ви вважаєте, це правда?

П.К.: Всі ми в душі підлітки, з юнацькими прагненнями. Я сподіваюся, що в серці кожного це є.

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