Фесенко: щоб із сланцевим газом не вийшло як з вугільним метаном

Вирішення питання про початок розвідки і видобутку в Україні сланцевого газу можливе лише в контексті реформи енергетичного сектора країни і реформи НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО в Києві під час "круглого столу" на тему: "Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні".

За його словами, «проблема сланцевого газу - це перспективна проблема, не проблема сьогоднішнього дня, яка зможе розв`язати всі наші газові проблеми вже сьогодні. Це проблема на середньо- і довгострокову перспективу».

При цьому він зазначив, «щоб проблема розв`язувалася, необхідно починати вже сьогодні і це має бути серйозна державна програма, щоб не повторилася сумна історія програм з вугільного метану».

«Вирішення проблеми сланцевого газу можливе лише в контексті реформи енергетичного сектора і реформи «Нафтогазу», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Крім того, за його словами, «для вирішення проблеми сланцевого газу потрібно розв`язати дві проблеми: серйозні інвестиції, а для цього необхідно стимулювати. А для того щоб були пільги, були інвестиції, необхідне серйозне законодавче забезпечення і головне - має бути державна політична воля».

«Якщо ми реально хочемо придбати енергетичну незалежність, нам необхідно займатися енергозбереженням і розробкою нетрадиційного газу, забезпеченням законодавчого, політичного і адміністративного стимулювання і економічного стимулювання. Якщо цього не буде - цей ресурс не спрацює», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Також директор Інституту ім. Горшеніна сказав, що «для того щоб запрацював і сланцевий і нетрадиційний газ на українську енергетику, на українське суспільство і на українську економіку, нам необхідні реформи енергетичного сектора і реформа «Нафтогазу України», відповідні законодавчі та політичні рішення».

Довідка УНІАН. Сланцевий газ – природний газ, що видобувається зі сланцю, поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, в основному за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил в її відносинах з Росією.