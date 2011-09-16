"Наша Україна" застерігає владу від спокуси знищити "Тюрму на Лонцького"

Політична партія «Наша Україна» підтримує позицію колективу Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", висловлену у зверненні до влади у зв’язку з перепідпорядкуванням музею від СБУ до Міністерства культури України щодо збереження за ним усіх приміщень після перепідпорядкування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Нашої України», про це заявив народний депутат України, голова Львівської обласної організації партії Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ.

«Ми застерігаємо владу від спокуси перетворити процес перепідпорядкування музею на процес його знищення. На жаль, підстави сумніватись у чесності помислів влади щодо музею у нас є, адже співробітники музею уже більше року зазнають кримінального переслідування з боку СБУ», - наголосив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

На його переконання, найкращим способом зняти підозри громадськості щодо того, що нинішня влада перешкоджає науковцям проводити дослідження злочинів сталінського терористичного режиму проти українського народу, є проведення процесу перепідпорядкування музею у форматі «без втрат».

«А саме, зберігши за музеєм усі приміщення, які він сьогодні використовує, зокрема, й в’язничне подвір’я, де захоронювали жертв тортур, і яке є частиною експозиції, зберігши у повному складі колектив, який створював і розвиває музей, та фінансування музею», - вважає депутат.

В.В’ЯЗІВСЬКИЙ нагадав, що створення в 2009 році унікального навіть за європейськими мірками музею «Тюрма на Лонцького» відбулося за підтримки тогочасного голови СБУ та голови політради партії «Наша Україна» Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, тому партія з особливою увагою відстежуватиме ситуацію навколо процесу реорганізації музею.

Як повідомляв УНІАН, колектив львівського Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" закликає владу після перепідпорядкування музею зберегти за ним усі приміщення.

Працівники музею позитивно сприймають перехід до сфери управління Мінкульту, адже ще з часу заснування меморіалу мова йшла про передачу його Українському інституту національної пам’яті (на сьогодні вже практично ліквідованому).

Проте колектив музею висловлює занепокоєння щодо механізмів передачі установи у підпорядкування Мінкульту. "Юридично музей досі орендує приміщення в’язниці (експозиційне) та робочі кімнати в СБУ, хоча нам повинні були передати їх на баланс ще в 2009 році, – сказав директор Руслан ЗАБІЛИЙ. – Відповідно ми вкотре звертатимемося з вимогою здійснити передачу Національного музею разом із цими приміщеннями".

Він підкреслив, що музей має бути переведений до сфери управління Міністерства культури зі збереженням за ним всіх приміщень, які сьогодні використовує; повного складу колективу, який створював і розвиває музей; в’язничного подвір’я, де хоронили жертв тортур, і яке є частиною експозиції та потребує проведення ексгумаційних і археологічних досліджень; а також фінансування для забезпечення належного рівня роботи і розвитку Національного музею.

"В іншому випадку ми розцінюватимемо процес передачі як фактичну спробу ліквідації унікального Національного музею, який має лише два аналоги в Європі, – підкреслив історик. – Адже як можна говорити про національну музейну установу без головного експозиційного об’єкта – тюрми та подвір’я? Як уявити "Тюрму на Лонцького" без її колективу, який за умов цілковитої відсутності фінансування капітальних робіт та виготовлення експозиції, зібрав унікальні експонати та створив за неповні два роки один із найпопулярніших музеїв країни?"

*** Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького" створений у колишній катівні КГБ та Гестапо, він один із трьох у Східній Європі (два інших — це музей-тюрма НКВД у Вільнюсі та музей-тюрма Штазі в Берліні). Музей за ініціативи львівської громади відкрито 28 червня 2009 року, 14 жовтня він отримав статус національного.

У 2010 розпочалася передача музею у підпорядкування Українському інституту національної пам’яті, яка була зупинена урядом Миколи АЗАРОВА.

Наприкінці 2010 року музей мав відкрити експозицію про переслідування дисидентів. Проте у вересні 2010 року працівники СБУ затримали директора музею Р.ЗАБІЛОГО, вилучивши у нього комп’ютер та жорсткі накопичувачі, провели обшук у музеї, конфіскувавши у співробітників 2 ноутбуки з копіями історичних матеріалів, а також відеозаписи спогадів дисидентів, записані у 2009-2010 роках та документи, надані дисидентами та отримані із закордонних архівів.

Незважаючи на доручення Президента України В.ЯНУКОВИЧА, у 2010 році уряд так і не відновив дію зупиненого розпорядження попереднього уряду про передачу музею Українському інституту національної пам’яті, тому музей далі залишається в структурі СБУ.

9 вересня 2011 року Президент України підписав доручення про передачу Національного музею "Тюрма на Лонцького" у сферу управління Міністерства культури України.