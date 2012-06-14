Тарасюк: Вдавшись до демаршу, влада розписалася у своїй немічності

Про це Б.Тарасюк заявив у коментарі кореспонденту УНІАН.

“По-перше, дивує сама природа цього демаршу, в якому вживається термін про зловживання. Я висловлю думку колег з Європарламенту, для яких поведінка членів делегації від Партії регіонів була, м’яко кажучи, дивною. Про це вони говорили”, - сказав Б.Тарасюк.

Депутат вважає, що ситуація, яка склалася на засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС сьогодні в Страсбурзі, була звичною для таких заходів, коли сторони намагаються дійти компромісу, однак якщо немає згоди більшості, то запропоновані пропозиції відхиляються.

“Так вийшло, що партнери з Партії регіонів про слово “компроміс” забули. Для них має значення лише все те, що вони хочуть”, - зауважив Б.Тарасюк.

“Вдавшись до цього демаршу, партія влади розписалася в своїй немічності, недолугості і нездатності працювати з міжнародними партнерами”, - переконаний він.

При цьому співголова Комітету парламентського співробітництва зазначив, що вважає збалансованим текст підсумкової заяви.

Б.Тарасюк також наголосив, що і він, як співголова Комітету, і представники європейської делегації прагнули знайти компроміс.

“Непоступлива і непрофесійна позиція Леоніда Кожари (депутата від Партії регіонів) не дала можливості досягнути компромісу, на який я й інші члени парламенту готові були піти”, - підкреслив Б.Тарасюк.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Партії регіонів заявили, що представники парламентської більшості української частини делегації Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС (Л.Кожара, Анатолій Кінах, Ірина Бережна, Максим Луцький, Олег Надоша) залишили засідання комітету на знак протесту проти дій голови української частини делегації Б.Тарасюка при голосуванні за підсумкову заяву і рекомендації комітету сьогодні в Страсбурзі.

За їхніми словами, голова української частини делегації «грубо проігнорував вимогу членів делегації не включати до тексту заключної заяви положення, що порушують європейські стандарти і принципи верховенства права, зокрема, невтручання в діяльність судової системи влади і тиску на суд».

Л.Кожара пропонував виключити з тексту заяви пункт 4, який сформульований таким чином: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити цивілізованим способом проблему, що виникла із засудженням лідерів української опозиції на політично мотивованих підставах, шляхом негайного і безумовного їх звільнення з-під варти і надання їм дозволу на участь у майбутніх парламентських виборах; підкреслює у зв'язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю і виключити з українського кримінального законодавства всі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні пережитки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”.

Л.Кожара пропонував замінити цей абзац такими словами: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу важливій резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року і закликає українську владу реалізувати її”.

Голосування проводив співголова Комітету, польський депутат Європарламенту Павел Коваль.