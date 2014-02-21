До Адміністрації Президента прибув Кличко

Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов повз журналістів без коментарів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Адміністрація Президента анонсувала на 12.00 підписання сторонами Угоди з врегулювання кризи в України. Однак документ досі не підписано.

Близько 14-ї години міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який разом з главами МЗС Німеччини та Франції другу добу проводить в Києві переговори з Президентом Віктором Януковичем, а також – з опозицією, заявив журналістам, що поки немає порозуміння щодо Угоди про врегулювання кризи в Україні.

Між тим сьогодні 21 лютого, Янукович оголосив, що ініціює дострокові президентські вибори та повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки.