До Адміністрації Президента прибув Кличко
До Адміністрації Президента України прибув лідер партії “УДАР” Віталій Кличко.
Як передає кореспондент УНІАН, він пройшов повз журналістів без коментарів.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Адміністрація Президента анонсувала на 12.00 підписання сторонами Угоди з врегулювання кризи в України. Однак документ досі не підписано.
Близько 14-ї години міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який разом з главами МЗС Німеччини та Франції другу добу проводить в Києві переговори з Президентом Віктором Януковичем, а також – з опозицією, заявив журналістам, що поки немає порозуміння щодо Угоди про врегулювання кризи в Україні.
Між тим сьогодні 21 лютого, Янукович оголосив, що ініціює дострокові президентські вибори та повернення до Конституції 2004 року з перерозподілом повноважень у бік парламентської республіки.