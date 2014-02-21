Дачу Медведчука загасили
23:04, 21 лютого 2014Політика
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Пожежні підрозділи загасили пожежу, яка виникла на території домогосподарства у селі Українка Обухівського району Київської області, яка, начебто, належить Віктору Медведчуку.
Сергій Глазьєв і Віктор Медведчук
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДСНС в Київській області.
Як зазначили у прес-службі, інформація про виникнення пожежі надійшла на пульт пожежної охорони о 19.42.
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”По прибуттю на місце пожежні підрозділи виявили виникнення вогню на території приватного домогосподарства у дерев’яній будівлі площею близько 700 кв м”, - зазначили в ДСНС Київської області, зауваживши, що вогонь наразі локалізовано, на місці події працюють слідчо-оперативні групи.
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