Пискун вважає, що прокуратура Криму має почати кримінальне провадження стосовно командування ЧФ РФ

Про це Пискун заявив у ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Прокуратурі Криму потрібно негайно почати кримінальне провадження стосовно командувача Чорноморського флоту Російської Федерації, його заступників і офіцерів, які надають підтримку незаконним військовим формуванням на території автономії та захоплюють державні установи. Ці люди (офіцери ЧФ РФ - УНІАН) перевищують свої службові повноваження. Більш того, вони привласнили собі владні повноваження, взагалі не властиві їм», - вважає екс-генпрокурор.

За словами Піскуна, такі дії є кримінальними.

«Тому необхідно порушувати кримінальні справи і пред'являти їм обвинувачення, можливо, навіть заочно. Крім того, потрібно оголошувати офіцерів і моряків ЧФ РФ у міжнародний розшук через Інтерпол як людей, яким пред'явлені обвинувачення в кримінальних злочинах, скоєних на території України», - сказав він.

Крім того, на думку Піскуна, Верховна Рада має ухвалити закон, згідно з яким, ті, хто добровільно здасть зброю до місцевого відділення міліції, не переслідуватиметься за незаконне зберігання і носіння зброї, тобто уникне кримінального покарання.

«Прокуратура має поінформувати людей, що цей закон застосовуватиметься до всіх, хто здасть зброю, наприклад, до 15 березня. Ті ж, хто після цього терміну буде затриманий зі зброєю, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності», - наголосив екс-генпрокурор.

При цьому Піскун зазначив, що це стосується як громадян України, так і громадян інших держав, які сьогодні беруть участь в незаконних збройних формуваннях на всій території України.