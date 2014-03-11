У Тернополі невідомі підпалили намет автомайданівців

22:19, 11 березня 2014
Політика
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У Тернополі невідомі кинули коктейль Молотова в намет автомайданівців, від чого він загорівся. 


Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, повідомлення про даний інцидент надійшло в міліцію від самих потерпілих. 

Встановлено, що пожежа сталася сьогодні на трасі при виїзді з міста в Хмельницькому напрямку, на момент пожежі в наметі перебувало двоє людей. Ніхто з них не постраждав, вогонь пошкодив лише павільйон та деякі особисті речі автомайданівців.

Місце пожежі також оглянули спеціалісти райвідділу надзвичайних ситуацій. За попередньою версією, причиною пожежі став підпал. Щоправда, в наметі правоохоронці виявили легкозаймисті речовини та саморобний обігрівальний прилад, що є грубим порушенням правил пожежної безпеки.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження порушено за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

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