Україна планує видавати по 20 тисяч біометричних паспортів на місяць

14:33, 20 серпня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що він не задоволений низькими темпами видачі біометричних закордонних паспортів.

Яценюк не доволен количеством выпуска биометрических паспортов / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні уряду.

Він зауважив, що 20 тисяч в місяць біометричних паспортів - це вкрай мало.

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“Не забуваємо про те, що ми перейшли в другу стадію безвізового режиму. Сьогодні затверджується план заходів по запровадженню безвізового режиму, і основне питання, яке зараз стоїть, - це видача біометричних паспортів. Та кількість, яку ви мені доповідаєте - 20 тисяч паспортів в місяць - мене не задовольняє”, - сказав Яценюк.

Він також додав, що сьогодні на засіданні уряду буде прийнято рішення щодо пришвидшення видачі біометричних паспортів, за допомогою яких українці зможуть безвізово відвідувати країни ЄС.

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